Støre lovar svar til permitterte

Eit halvt døgn etter at regjeringa la på bordet nye, strenge koronatiltak som gjeld frå natt til onsdag, inviterer fire statsrådar til pressekonferanse om økonomiske koronatiltak klokka 8.30 tysdag.

Dei fire er finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) og arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap).

Måndag kveld røpte statsminister Jonas Gahr Støre noko av det som skal presenterast.

– Vi har hatt dialog med NHO førre veke og med dei andre partane i dag. I morgon kjem finansministeren med dei tiltaka som vi vil tilrå for Stortinget, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Kultursektoren får hjelp

Blant tiltaka som blir innførte frå natt til onsdag, er full skjenkjestopp.

– Regjeringas nye tiltak er i praksis ei nedstenging for bransjar som lever av å samle folk, kommenterte Virke måndag kveld, og bad om at lønnsstøtteordninga kjem på plass.

Støre forsikrar at dei mest utsette skal få hjelp utover det som allereie gjeld i dag. Han seier at vi på pressekonferansen tysdag mellom anna vil få vite kva kompensasjonsordningar som vil liggje til grunn generelt, kva tiltak som skal gjelde for permitterte og for dei som mistar jobben.

– Og så er det nokre særlege tiltak retta mot bransjar som kollektivtrafikk og kulturliv.

– Dyrt å la vere

Støre ville ikkje kommentere om det no skal gjerast noko med arbeidsgivarperioden ved permitteringa, slik fleire har kravd.

At dei økonomiske tiltaka blir dyrare enn føresett for ei veke sidan, kunne han likevel stadfeste.

– Det er heilt rett, men det må vi då også kunne stille opp med. Det er eit felles ansvar, og om det er ei trøyst, så er det at det ville vore veldig mykje dyrare å ikkje gjere det, sa statsministeren.

– Lønnsstøtteordning må på plass

LO-leiar Peggy Hessen Følsvik meiner det hastar med å få på plass tiltak som sikrar inntekta til folk.

– No er det avgjerande viktig at strengare smitteverntiltak blir følgde opp med tiltak som sikrar tryggleiken og inntekta til folk. Det hastar å få på plass lønnsstøtteordninga, som LO har foreslått og som kan bidra til å halde folk i jobb, seier LO-leiaren.

Ho viser til at partane i arbeidslivet jobbar godt og effektivt saman med regjeringa for å få på plass ei ordning med lønnsstøtte og andre ordningar.

– Noreg blir endå ein gong sett på harde prøver. Dette kan bli brutalt for mange. Vi hugsar alle den dramatiske situasjonen sist, då 400.000 nordmenn vart permitterte eller arbeidsledige. Det må vi for all del unngå no, understrekar ho.