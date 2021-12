Terrordømt IS-kvinne avhøyrt om tysk rømling

innenriks

PST avhøyrde 31-åringen for nokre veker sidan, og tysk politi var til stades. Ho og den tyske kvinna var tidlegare gift med same mann, skriv NRK.

Ifølgje kanalen rømde den tyske kvinna frå leiren rundt årsskiftet 2020. Det er ikkje kjent kvar kvinna oppheld seg no.

Tysk politi ønskjer meir informasjon om saka, og den norske kvinna har status som vitne, opplyser advokaten hennar Nils Christian Nordhus.

– Ho har i avhøyr svart både bekreftande og avkreftande på kven kvinna er og kva ho gjorde i Syria, seier ho.

I mai vart den norske kvinna dømt til 3,5 års fengsel for deltaking i IS. Ankesaka kjem opp for Borgarting lagmannsrett til neste år.

