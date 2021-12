Økokrim tok seg inn hos børsnoterte Petronor E & P

innenriks

Det er i ei børsmelding onsdag ettermiddag at selskapet stadfestar at Økokrim tidlegare på dagen gjekk inn i lokala deira i Oslo, skriv Dagens Næringsliv, som først omtalte saka.

Etter det selskapet forstår, er årsaka skuldingar mot enkeltpersonar knytte til selskapet, skriv dei i meldinga.

Vidare heiter det at selskapet ikkje har grunn til å tru at det er nokon mistanke retta mot selskapet, og at det vil bli gitt meir informasjon om og når selskapet sjølv har vorte informert.

Økokrim stadfestar på nettsidene sine at dei har vore i lokala til selskapet for å hente inn informasjon, men dei vil ikkje kommentere saka av omsyn til etterforskinga.

– Som følgje av dagens børsmelding frå Petronor E & P Limited har det vorte kjent at Økokrim har vore i lokala til selskapet. Dette skjedde som ledd i ei etterforsking og for å innhente informasjon som kan stadfeste eller avkrefte ein mistanke om eit straffbart forhold. Av omsyn til etterforskinga vil ikkje Økokrim gi ytterlegare kommentarar på dette stadiet.

Aksjekursen til Petronor E & P Limited var onsdag ettermiddag ned 14,3 prosent til 0,89 kroner.

Petronor er eit uavhengig leite- og produksjonsselskap innan olje og gass, fokusert på område i Afrika sør for Sahara. Selskapet har kontor i Oslo, London og Dubai.

