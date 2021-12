33 ureturnerbare har fått opphald

innenriks

Då fristen gjekk ut 1. desember, hadde Utlendingsnemnda (UNE) fått inn rundt 140 søknader. Til no er 81 saker behandla, og 33 har fått opphald i Noreg og 48 har fått avslag, skriv Vårt Land.

– Den høge andelen avslag kjem av at vi i den første perioden behandla dei sakene der det var klart at krava ikkje var oppfylte. Mange av avslaga så langt kjem av at dei ikkje oppfyller kriteria som er sette for opphaldstid og/eller alder, seier avdelingsdirektør Torgeir Tofte Jørgensen i UNE.

Han legg til at talet på innvilgingar vil auke i tida som kjem.

Av dei som har fått opphald, får fleire opphald berre eitt år om gongen fordi dei manglar godkjend identifikasjon.

Eingongsløysinga for eldre, ureturnerbare asylsøkjarar med lang opphaldstid i Noreg vart kjempa fram av Kristeleg Folkeparti då den politiske plattforma til Solberg-regjeringa vart snikra på Granavollen i januar 2019. UNE opplyser at dei fleste som ber om vurdering av saka si, kjem frå Eritrea, Etiopia og Iran.

Ordninga omfattar berre tidlegare asylsøkjarar som har budd i Noreg i minst 16 år. Dei må òg ha ein samla alder og butid i Noreg på 65 år eller meir. I tillegg kan dei ikkje vere straffedømde.

(©NPK)