Ap-ordføraren i Kristiansand må styre byen med borgarleg budsjett

innenriks

Styringspartia i sørlandsbyen, som er Ap, Sp, Raudt, SV og Folkelista, trong berre éi ekstra stemme for å få fleirtal for budsjettet sitt. Men slik gjekk det ikkje, og det var ein borgarleg koalisjon som fekk fleirtal for forslaget sitt, skriv NRK.

Dei borgarlege består av Høgre, Frp, KrF og dei to uavhengige representantane Olav Homme og Roy Fardal, som forlét ordførar Jan Oddvar Skislands (Ap) koalisjon etter striden rundt folkeavstemming om lausriving av Søgne frå Kristiansand kommune.

Den borgarlege koalisjonen fekk støtte for forslaget sitt frå Demokratane, Pensjonistpartiet og den uavhengige representanten Lill-May Vestly.

Pensjonistpartiet var ei stund på vippen, men gjekk altså til slutt for det borgarlege budsjettforslaget.

– Dette er til Kristiansands beste. Eigedomsskatten og satsinga på eldre var viktige faktorar for valet vi tok, seier Svein-Harald Mosvold Knutsen (Pp) til kanalen.

