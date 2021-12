Bratt fall for Ap og Senterpartiet på to målingar

innenriks

Ap og SV fell til saman 3,7 prosentpoeng på Nettavisens måling, medan det samla fallet i VG-målinga er heile 6 prosentpoeng.

Ap får 25 prosent i Sentios måling i Nettavisen, medan resultatet er 22,6 prosent i Respons Analyses måling for VG. I denne målinga er Høgre klart største parti med 26,3 prosent, ein framgang på 4,6 prosentpoeng. I den andre målinga er Høgre nest størst med 23 prosent (+2,3),

Frps oppslutning er 11,7 prosent hos Sentio og 11,4 prosent hos Respons Analyse. Senterpartiet får 9,9 og 10 prosent på dei to målingane,

– Senterpartiet er i fritt fall. Ei oppslutning på 9,9 prosent er den svakaste målinga sidan september 2018, seier administrerande direktør Arve Østgaard i Sentio til Nettavisen.

Bakgrunnstala i VG viser at Ap lek 80.000 veljarar til gjerdet, og rundt 100.000 veljarar til Høgre og SV.

– No er dette éi enkelt måling, men eg trur noko av årsaka er at folk er utolmodige og engstelege for den uvissa dei no opplever. Vi set inn kraftfulle tiltak, men det tek og litt tid før dei kan merkast, seier Aps partisekretær Kjersti Stenseng til VG.

(©NPK)