Bystyret i Bergen har vedteke at bybanen skal gå over Bryggen

Vedtaket vart gjort med éi stemmes overvekt, skriv Bergens Tidende.

Årsaka til at bystyret no har snudd er at Raudts Odd Arild Viste har brote med partiet sitt i saka. Saman med utbrytarane Steinulf Tungesvik og Stig Torgersen frå Senterpartiet er det dermed fleirtal for bybaneløysinga til byrådet over Bryggen.

Uavhengig representant i bystyret, Tor Woldseth, seier til avisa at han ikkje trur saka er avgjort med onsdagsvedtaket.

– I dag vinn dei kampen. Men det står att å sjå kven som vinn krigen, seier han.

Forlenging av banen til Åsane har vore eit svært omdiskutert tema, og det førte til at byrådet nyleg gjekk av etter å ha tapt avstemminga om trasévalet i bystyret.

Etter at dei to Sp-representantane og den eine Raudt-representanten snudde i saka vart det likevel 4. desember signert ein avtale om Bryggen-alternativ mellom dei og dei gamle byrådspartia, og 6. desember vart eit nytt Valhammer-byråd i Bergen konstituert.

I avtalen med utbrytarane heiter det mellom anna at det ikkje skal oppførast køyreleidningar på Bryggen. Det vil innebere at dei skal køyre på batteri på denne strekninga. I tillegg skal det sikrast eit godt, samanhengande sykkeltilbod langs Bryggen.

