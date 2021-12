Datatilsynet gir Grindr 65 millionar kroner i straffegebyr

innenriks

– Vi har enda med å gi Grindr eit straffegebyr på 65 millionar kroner. Det er det klart største straffegebyret Datatilsynet har gitt nokon gong, seier Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon til NRK.

Grindr har delt personopplysningar med marknadsføringspartnarar i strid med norske personvernreglar, konkluderer tilsynet i vedtaket sitt.

Fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukarrådet karakteriserer reaksjonen som ein stor siger for alle forbrukarar.

– Dette er ein stor siger for alle forbrukarar fordi det sender eit klart signal til marknaden om at ein ikkje kan drive omfattande innsamling og deling av personopplysningar når ein er på nett, seier Myrstad til kanalen.

Grindr er ein sjekkeapp for homofile, biseksuelle og transpersonar. Shane Wiley som er direktør for personvern i Grindr, seier dei nettopp har fått brevet frå Datatilsynet, og at dei no går gjennom dokumentet.

– Selskapet vurderer no saka, inkludert retten til å klage på avgjerda til Personvernnemnda, seier Wiley.

Han legg til at dei er sterkt usamde i vurderingane til tilsynet. Ifølgje Wiley dreier det seg om ein samtykkepraksis frå mange år tilbake, og ikkje den noverande samtykkepraksisen deira eller personvernerklæringa.

– Sjølv om Datatilsynet har senka bota vesentleg samanlikna med det dei varsla tidlegare, baserer Datatilsynet seg på ei rekkje feilvurderingar, introduserer mange uprøvde juridiske perspektiv, og den foreslåtte bota er derfor framleis heilt ute av proporsjonar, seier Wiley.