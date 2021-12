FHI: Teikn på influensaspreiing i Noreg

innenriks

I vekerapporten for veke 49 skriv FHI at dette indikerer at det no er spreiing av influensa i Noreg.

– Same trend sest i fleire andre europeiske land, mellom anna Sverige, heiter det i rapporten.

Dei skriv vidare at det framleis er RS- og rhinovirus som dominerer når det gjeld andre luftvegsinfeksjonar i befolkninga enn koronavirus.

Den tidlege toppen av innleggingar med luftvegsinfeksjonar denne hausten kjem hovudsakleg av innleggingar grunna RS-virus hos barn.

Etter ein topp i veke 45 med del positive prøver på 33 prosent, er førekomsten av RS-virus minkande. Førekomst av rhinovirus har dei siste tre vekene lege på 12 prosent, medan delen positive prøver av parainfluensavirus har sidan veke 46 lege på 2–3 prosent.