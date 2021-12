Fylkestinget i Troms og Finnmark vedtok oppstart av fylkesoppdelinga

innenriks

Vedtaket vart gjort med 44 mot 12 stemmer, opplyser fylkestinget i ei pressemelding.

Det vart òg vedteke at oppdelingsprosessen skal leiast politisk og vere forankra i fylkestinget. Reint konkret betyr dette at det skal etablerast tre utval – organisasjonsutval Troms, organisasjonsutval Finnmark og eit utval for fellessaker.

– Desse utvala får innstillingsrett til fylkestinget på alle saker som kjem via fylkesrådet, og som omhandlar reetablering av høvesvis Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune, heiter det.

I fylkestinget onsdag vart det òg vedteke ei fordeling av verdiar i dagens Troms og Finnmark. Det heiter i vedtaket at fylkestinget legg til grunn at det fylka hadde med seg inn i samanslåinga, skal òg fylka ha med seg ut

Troms og Finnmark fylke vart slått saman 1. januar 2020. Berre fem månader seinare søkte fylkestinget om skilsmisse for dei to tidlegare fylka.

Regjeringa har varsla at tvangssamanslåtte fylke og kommunar som er tvangssamanslåtte, og vedtek å sende søknad om oppløysing innan 1. juli 2022, skal få godkjent søknaden.

Men ifølgje saksdokumenta frå fylkestinget i Troms og Finnmark onsdag vil ikkje fylket kunne bli formelt oppdelt før 1. januar 2024, etter fylkestingsvalet, skriv TV 2.

