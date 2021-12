Krisehandtering prega Støres jule-oppsummering

innenriks

Det er vanleg at statsministeren to gonger i året held ein pressekonferanse for å samanfatte året. Støre noterte at overblikket hans over den politiske hausten blir ei tomånadersoppsummering.

Det er straumkrisa og oppsvinget i smittetalet som har prega den siste tida. Begge kriser rammar urettferdig, konstaterte han.

– Politikken som møter krisa, må bidra til rettferd, sa Støre.

Han gjorde det klart at det var med tungt hjarte han kunngjorde strenge smittevernrestriksjonar måndag. Men omikron-mutanten var «ein gamechanger».

– Eg må gjenta at for mange var det ein blytung beskjed å få.

Målet for regjeringa er å bremse spreiinga av viruset gjennom vinteren, hegne om helsevesenet og så langt som mogleg halde eit ope samfunn, sa han.

