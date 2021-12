Kunnskapsministeren oppmodar foreldre til å sende barna på skulen

innenriks

– Oppmodinga mi er alltid å sende barn og unge på skule og i barnehage, det er veldig bra for ungane. Så forstår eg likevel bekymringa ein har for smitte, og eg kan forstå den helsemessige uroa ein har for at barna skal bli sjuke, men då er det viktig å minne om at jo yngre dei er, jo mindre sjuke blir dei, seier ho til VG.

Fleire kommunar har den siste veka innført digital heimeskule dei siste dagane fram til juleferien. I tillegg er bemanningssituasjonen i skular og barnehagar pressa på grunn av smitte og karantene.

Brenna seier at ho forstår at folk ønskjer å sleppe karantene i jula, men at det likevel ikkje overprøver barn og unges rett til opplæring og til å vere i barnehagen eller på skulen.

– Så det er ein balanse og ei vurdering kvar enkelt familie må ta, men det skal vere trygt å sende barn og unge på skulen, seier ho.

