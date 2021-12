Lønnskompensasjonsordninga til regjeringa blir lagt fram fredag

innenriks

– Dei siste para vekene har eg hatt dagleg kontakt med partane i arbeidslivet om kva næringslivet treng. Vi har vore tydelege på at vi får på plass ei lønnsstøtteordning denne veka. Ordninga vil vere klar fredag, seier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til avisa.

Han legg til at denne ordninga vil komme på toppen av ei justert kompensasjonsordning, vidare blir den kommunale kompensasjonsordninga styrkt med 1 milliard kroner, og i tillegg blir gjeninnførte kompensasjon for tapt varelager.

Vedum lova ordning

– Det betyr at serveringsstader som no er direkte ramma av smitteverntiltaka, kan få dekt heile tapet for varer som går ut på dato eller som må kastast, seier han.

Tysdag la regjeringa fram ein omfattande krisepakke for næringslivet og kulturbransjen for å hjelpe dei gjennom endå ein runde med strenge koronatiltak. Men lønnsstøtte, som har vore etterspurt av opposisjonen og partane i arbeidslivet, mangla.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lova likevel at regjeringa ville bruke veka på å få på plass dette til bedriftene, og dette løftet ser han dermed ut til å halde.

Permisjonsvarsel alt ute

Etter at regjeringa innførte nye og strengare koronatiltak, har fleire hotellkjeder, og dessutan restaurantar og serveringsstader varsla permitteringar. Tiltaka rammar bransjen hardt – med skjenkjestopp, maksimaltal på arrangement og avstandskrav ved servering.

Bransjen har klare forventningar til den varsla lønnsstøtteordninga.

– Blir ordninga puslete eller innretta på ein slik måte at vi som eit større konsern ikkje kan bruke henne, må vi dessverre gå til massepermitteringar like før jul, sa Choice-sjef Torgeir Silseth til FriFagbevegelse tidlegare onsdag.

