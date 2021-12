Mann dømd for ID-tjuveri og kvitvasking

innenriks

Dommen i saka fall i Oslo tingrett måndag. Den tiltalte mannen tilstod dei aller fleste av forholda i den omfangsrike tiltalen som omfatta tre tilfelle av ID-bedrageri mot privatpersonar og åtte tilfelle av kvitvasking.

Påtalemakta hadde tiltalt mannen for å ha brukt andre sin identitet til å opp lån på meir enn 4 millionar kroner. Vidare var han tiltalt for å ha teke opp lån frå ulke bankar og andre låneinstitusjonar på til saman 16 millionar kroner ved hjelp av fleire andre bakmenn.

Saka vart rulla opp som ein av fleire etter ei langvarig etterforsking av slike bedrageri som vart gjennomførte av Møre og Romsdal politidistrikt i samarbeid med politiet i Oslo. 24 personar til er domfelte i saka og funne skuldige i å ha fått pengar.

Dyre forbrukslån

– Slike bedrageri finn gjerne stad ved at privatpersonar blir narra til å gi uvedkommande tilgang til bank-ID-en deira. Denne blir deretter nytta til å utnytte kredittpotensialet til den enkelte maksimalt gjennom urettelege opptak av så mange ulike forbrukslån som mogleg, skriv Oslo politidistrikt om saka onsdag.

I dommen frå Oslo tingrett blir det beskriven korleis opplevinga har påverka liva for fleire av dei som vart utsett for ID-bedrageria, og som opplevde å bli kravd tilbakebetaling for lån dei aldri hadde teke opp. Fleire vart botnlaust fortvila over å ikkje ha pengar til det heilt grunnleggjande, fleire vart sjukmelde, og eit par heldt nesten på å skilje seg på grunn av situasjonen dei uforvarande hadde hamna i.

Kynisk

– Bedragerihandlingane ber preg av kynisme og var godt planlagde, skriv retten og beskriv rolla til 26-åringen som større enn det han sjølv hevda i retten.

Retten trudde likevel mannen på at han ikkje var åleine, men at han hadde to personar over seg som ikkje vart namngitt i retten.

I eit anna av tilfella som er oppklarte i saka, vart det oppteke 24 lån fordelte på 15 ulike bankar på til saman litt over to millionar kroner i namnet til ein uføretrygda person. Bedragarane som gjer dette, får ut utbyttet ved å distribuere det ut til eit nettverk av kvitvaskarar. Dei får mindre beløp på eigen konto, og mot eit relativt beskjedent vederlag sender dei desse vidare eller tek dei ut i kontantar, for deretter å overlevere dei til bakmennene, skriv politiet.

