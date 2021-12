Noreg kjøper inn nyutvikla koronamedisin

innenriks

Helsedirektoratet har inngått avtale med legemiddelfirmaet Merck Sharp & Dohme om levering av 8.640 behandlingar av det antivirale legemiddelet molnupiravir før jul, ifølgje Helsedepartementet.

Mercks koronapille går under namnet Lagevrio og inneheld stoffet molnupiravir. Selskapet opplyste i starten av oktober at denne medisinen kan halvere risikoen for sjukehusinnlegging og død.

Medisinen har tidlegare fått godkjenning i Storbritannia, og han blir no behandla av det europeiske legemiddelbyrået (EMA).

Helsedirektoratet skal vurdere korleis legemiddelet skal takast i bruk i Noreg og kva pasientar som skal få tilbod om behandling. Legemiddelet bør vente på godkjenning i EU, men Helsedirektoratet vurderer dette fortløpande, ifølgje departementet.

Dersom ein tek medisinen seinast tre dagar etter at symptoma er oppdaga, vil han redusere risikoen for innlegging og dødsfall med nær 89 prosent, ifølgje Pfizer, som har utvikla eit legemiddel tilsvarande det Noreg har kjøpt. Risikoen blir redusert med 88 prosent dersom medisinen blir teken innan fem dagar.

Laboratorietestar tyder på at han òg vil fungere mot omikronvarianten.

