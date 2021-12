Regjeringa vil ikkje utsetje ny nettleigemodell

innenriks

– Det er grunn til å tru at mange nettselskap vil innføre dette systemet uavhengig av om forskrifta blir endra, med den konsekvensen at vi risikerer eit ulikt system rundt om i landet.

Det svarer Persen på Raudts stortingsrepresentant Sofie Marhaugs spørsmål om regjeringa vil innføre rushtidsavgift på straum frå 1. januar.

Nettleigeordninga omfattar mellom anna ein ny «rushtidsavgift» på straum, der nettleiga blir høgare i periodar der straumforbruket er høgt.

Uro på Stortinget

Det var NRK som først omtalte saka.

Innføringa av «rushtidsavgifta» har vekt uro på Stortinget. Fleire parti har åtvara om endå høgare straumprisar, mellom anna budsjettpartnaren til regjeringa SV – som har bede om at ordninga blir utsett.

– Vi synest det er synd. Vi meiner regjeringa bør utsetje ny nettleige. Vi fryktar at ein del forbrukarar får auka pris på toppen av ei allereie høg straumrekning. Vi fryktar òg at dette vil bremse innsatsen for energieffektivisering og satsing på solceller, seier SVs Lars Haltbrekken til NTB.

Haltbrekken seier det òg er motstand mot ordninga blant Senterpartiets representantar på Stortinget, og dessutan at leiaren for energi- og miljøkomiteen, Terje Aasland (Ap), har sagt han vil sjå på saka.

– Kan bli høgare kostnader

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sa til NTB søndag at enkelte kan oppleve at straumrekninga blir høgare.

– Det kan bli høgare kostnader for nokon og lågare for andre, det er det som ligg i heile ordninga, seier finansministeren.

– På sikt vil kostnadene bli lågare for alle, men akkurat i overgangen kan det gi denne typen utslag, seier finansministeren.

Han meiner likevel ordninga er klok og over tid vil redusere kostnader, og dessutan gjere nettet meir effektivt.

– Ingen lagar middag midt på natta

Framstegspartiet reagerer kraftig på at regjeringa ikkje stansar innføringa av den nye ordninga.

– Det nye systemet er heilt feil og oppmodar folk til å bruke straum på natta. Men det er ingen som lagar middag midt på natta – og det å vaske klede på natta er strengt frårådd på grunn av brannfare. Denne modellen må utsetjast fram til det er gjort ei ny konsekvensutgreiing, seier Frp-leiar Sylvi Listhaug.

– Det er noko riv ruskande gale når offentlege nettselskap skal gå med enorme overskot på straumkundanes kostnad. I staden for å auke nettleiga, må ho reduserast, slik at straumrekningane til vanleg folk blir lågare, seier Frp-leiaren.

Persen skal følgje med

I spørsmålet sitt til olje- og energiministeren skriv Sofie Marhaug òg at det har komme innspel frå 14 organisasjonar, og dessutan åtvaringar frå Tryg Forsikring og brannvesenet mot ordninga.

Persen skriv i sitt svar til Marhaug at ho vil følgje med på utviklinga og invitere nettselskapa til møte i departementet første kvartal neste år. Dette for å høyre om erfaringar frå dei første vekene med ny nettleigemodell og korleis selskapa handterer eventuelle utilsikta verknader av modellen.

Den nye nettleigemodellen skal etter planen tre i kraft 1. januar.