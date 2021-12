Støre: Eg tek sjansen på ein klem frå barnebarnet

innenriks

På koronapressekonferansen til regjeringa for barn onsdag ettermiddag spurde seks år gamle Inga om det er mogleg å klemme besteforeldra sine i jula i år.

– Eg skal seie deg ein ting. Eg har eit barnebarn som er seks år, like gammal som deg. Eg er vaksinert og tek sjansen på å få ein klem av den seksåringen. Eg håpar veldig på det faktisk, sa Støre.

Han understreka at det er viktig å tenkje seg litt om, og at nokre besteforeldre kan seie at dei ikkje vil ha klem fordi dei er sårbare og urolege for smitte.

– Særleg då det ikkje var vaksine, var det nok mange eldre som var uroleg for at det kunne komme smitte tett på. Men no er mange besteforeldre vaksinerte både ein, to og tre gonger, og då er dei godt verna. Då er det lettare å ta imot noko av det mest fantastiske i verda, ein klem frå ein seksåring, sa statsministeren.

(©NPK)