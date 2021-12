Støre håpar på julefred frå nye koronatiltak

innenriks

– Opplegget for julefeiringa no er at jula kjem, du kan reise heim til jul, og du kan feire med dine næraste. Men det er tilrådingar om maksimaltal og avstand, seier Støre til NTB etter den tradisjonsrike, halvårlege pressekonferansen i statsministerbustaden onsdag ettermiddag.

Der brukte han mykje tid på å snakke om dei to krisene som har prega hausten: straumprisar og omikron.

Håpar det held

Måndag stramma regjeringa kraftig inn på koronatiltaka for å få bukt med den nye, smittsame virusvarianten. Det skjedde ei knapp veke etter at helsestyresmaktene gjeninnførte meteren og bad folk avgrense sosial kontakt.

Støre håpar den siste runden med innstrammingar held heilt inn til jul.

– Eg håpar desse no kan stå gjennom jula, og at vi kan halde oss til dei. Så får vi sjå, seier Støre.

Ser bort frå ikkje nye tiltak

Han ser likevel ikkje bort frå at det kan komme nye tiltak dersom det blir behov for det.

– Kjem det nye rådet som krev nye tiltak, vil vi ikkje nøle med å gjennomføre dei. Det står framleis, seier Støre.

– Men det er ikkje ein plan eg har eller noko eg har sett av ein dag til, legg han til.

Til så lenge er råda for jula at ein kan ha maksimalt 10 gjester heime, men 20 éin gong i løpet av julehøgtida.

– Innan dei rammene gir det rom for å feire ei fin jul, seier Støre.

(©NPK)