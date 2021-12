Stortings-advokatar meiner «guterom-pendling» er skattefritt

innenriks

– Stortingsrepresentantar som pendlar frå foreldreheim («guterom»/«jenterom»), har rett på skattefri dekning av pendlarbustad frå Stortinget, dersom vilkåra for pendlarfrådrag elles er oppfylte. Stortinget har etter vårt syn behandla dette riktig skattemessig, heiter det i skatterevisjonen til advokatfirmaet Grette, som er bestilt av Stortinget.

Revisjonen vart levert onsdag.

Bakgrunnen for at Stortinget bestilte gjennomgangen, har vore ei rekkje avsløringar i media om pendlarbustadordninga til stortingsrepresentantane. Mellom anna måtte dåverande KrF-leiar og statsråd Kjell Ingolf Ropstad gå av etter at det vart kjent at han fekk gratis pendlarbustad medan han hadde folkeregistrert adresse heime hos foreldra.

Skattestyresmaktene meinte Ropstad skulle ha skatta av dette godet sidan han ikkje hadde hatt meirkostnader til bustad.

– Mot den langvarige oppfatninga til skattestyresmaktene taler ei rimeleg forståing av ordlyden i pendlarreglane i skattelova («meirkostnader»). Det er vanskeleg å sjå kvifor bustadkostnadene på heimstaden er relevante når ein skal vurdere om stortingsrepresentanten får dekt nokre meirkostnader av Stortinget. For ein representant som bur gratis heime hos foreldra sine, vil alle kostnader til losji på arbeidsstaden vere ein meirkostnad, blir det påpeika i rapporten.

– Skatteetaten har vorte kjend med rapporten frå Grette no. Vi er i gang med å lese han og må komme tilbake med kommentarane våre seinare, seier medierådgivar Erlend Fossbakken i Skatteetaten til NTB.

Ifølgje rapporten har Stortinget handtert alle ordningar for politikarane skattemessig rett, men det blir påpeika at enkeltsaker må vurderast.

– Vi har berre teke stilling til om ei yting skal vere skattepliktig eller skattefri. Vi har ikkje teke stilling til om representantane har hatt rett til ei konkret yting eller ikkje. Det har ikkje vore mandatet vårt, seier Anders Nordli i advokatfirmaet Grette.