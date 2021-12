Unicef Noreg bekymra over koronastengte skular før jul

innenriks

Fleire kommunar stengjer no skulane og går over til digital undervisning. Onsdag vart det kjent at mellom anna Oslo kommune stengjer skulane frå fredag, medan Bærum gjer det same allereie frå torsdag.

Dette gjer Unicef Noreg bekymra. Igjen.

– Vi er i tvil om nedstenging av skular er eit forholdsmessig inngrep når vi har erfaringar frå både 2020 og 2021 som viser at barn mista svært viktige kontaktpunkt for deira sosiale liv og ikkje minst tilgang til trygge vaksne personar, seier direktør for barns rettar og berekraft, Kristin Oudmayer.

Ho seier at stengde skular kan føre til at jula bli ekstra lang for dei som allereie gruer seg til meir tid heime – anten det er på grunn av vald, overgrep, rus eller andre vonde ting.

– No er det viktig at vaksne ser dei som har det ekstra tøft, og at alle lågterskeltilbod blir haldne opne og blir styrkte i jula, seier Oudmayer.

Ho ber kommunane som ikkje har stengt skulane, om å ikkje ta forhasta avgjerder.

(©NPK)