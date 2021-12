73 influensatilfelle i Noreg førre veke

innenriks

– Det er framleis svært lågt nivå av influensa i Noreg. I dei første vekene i sesongen er det påvist totalt 189 tilfelle med influensa. Sist veke var det 73 funn, som er det høgaste talet i noka veke så langt denne sesongen, skriv Folkehelseinstituttet i vekerapporten sin om influensa.

Det blir testa meir for influensa enn det som er normalt, noko FHI trur er eit tidleg teikn på at influensasmitten aukar i Noreg. Men dei understrekar at førekomsten framleis er svært låg, og at det står att å sjå om forsterka tiltak mot koronaviruset òg kan ha ein effekt på influensaspreiinga.

Frå og med veke 40 er det registrert 20 nye innleggingar på sjukehus og færre enn fem innleggingar på intensivavdeling med stadfesta influensa.

