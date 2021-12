Bønder blir inkluderte i straumordninga

innenriks

Ifølgje regjeringa risikerer mange hushald som driv landbruksverksemd, å falle utanfor straumordninga fordi gardsbruket kan vere registrert i sluttbrukargruppe næring hos nettselskapa.

Berre hushald skal få støtte til å betale straumrekninga, har regjeringa bestemt.

«Regjeringen vil sikre at landbrukskunder får stønad på samme vilkår som andre hushaldningar for perioden desember – mars, enten gjennom etterbetaling for januar på nettleiga for februar eller gjennom andre ordningar», skriv regjeringa i proposisjonen sin, som vart offentleggjord torsdag ettermiddag.

Landbrukskundane må skiljast ut i ein eigen kategori for å bli inkludert i ordninga.

«Dette skal gjennomførast så raskt som mogleg», heiter det i proposisjonen.

