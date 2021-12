Eittårsdagen for Gjerdrum-skredet blir markert med konsert og lys- og hjartebad

innenriks

På dagen eitt år etter skredet vil Gjerdrum kulturhus halde ope frå klokka 7 om morgonen til klokka 23 om kvelden, og frivillige og tilsette frå kommunen og kyrkja vil servere vaflar og kaffi.

Det blir òg sett opp samlingsstader rundt om i kommunen med bålpanner og benker, og alle innbyggjarane i Gjerdrum blir oppmoda til å tenne lys i innkøyrslane og på gardsplassane sine, og dessutan å lage hjarter med gode tankar og ord.

– Hjarta kan hengjast opp i tre i eigen hage, eller i eit tre framfor kulturhuset. Vi håpar heile bygda vil bli bada i lys og hjarter denne dagen, skriv kommunen i ei pressemelding.

Det blir òg ein digital konsert klokka 17.45, ordføraren vil tale, og det blir òg tende lys for dei omkomne.

Klokka 19 vil kyrkja vere open.

– Vi veit at mange vil ha behov for å vere saman denne tida, og dersom nasjonale reglar tillèt oss, vil vi opne for nettopp det, skriv kommunen.

(©NPK)