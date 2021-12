FHI tilrår at skule- og barnehagetilsette får fritak frå karantenereglar

innenriks

Tilrådinga frå FHI vart send til regjeringa torsdag, skriv Utdanningsnytt. Årsaka til tilrådinga om karantenefritak er at FHI vil unngå stenging av skular og barnehagar òg i 2022.

Regjeringa gjorde det tidlegare denne veka klart at dei meiner at tilsette i skular og barnehagar bør prioriterast for ein tredje vaksinedose.

– Ein kan ikkje halde skular og barnehagar opne dersom lærarar og andre tilsette skal i karantene kvar gong dei er i kontakt med nokon som er smitta, og det kjem til dei å vere gjennom vinteren og våren, seier Pål Surén, forskar og spesialist i barnesjukdommar hos FHI.

Det finst allereie ei rekkje unntak frå smittekarantene. Surén meiner det blir vanskeleg for regjeringa å avgjere om endå enn gruppe skal få fritak.

– Alle unntak frå smittekarantene gir auka risiko for smittespreiing. Men vi meiner dette handlar om ein vil at barnehagar og skular skal halde ope vinteren og våren neste år.

Barn allereie bortsett frå

Måndag endra regjeringa karantenereglane for barn, og dei må ikkje lenger i karantene dersom dei blir definerte som nærkontakt til ein smitta person dei bur saman med eller er tilsvarande nær. Dei blir tilrådde å teste seg og å unngå fritidsaktivitetar og sosiale samankomstar, men skal altså ikkje i karantene.

Både Skolenes landsforbund og Utdanningsforbundet har vore sterkt kritiske til dette og peika på at det set lærarane i ein vanskeleg situasjon.

– Det bør vere minst like strenge karantenereglar i skular og barnehagar som i resten av samfunnet. Smitten er no størst i gruppa under 18 år. Då er det totalt meiningslaust å lempe på karantenereglane for nettopp denne gruppa. Her må regjeringa snu, sa nestleiar Jon Oddvar Holthe i Skolenes landsforbund til NTB onsdag.

Heimeskule i fleire kommunar

Frå og med torsdag er det frå nasjonalt hald innført gult smittevernnivå på grunnskulane og raudt nivå på vidaregåande skular.

Mange kommunar har stramma ytterlegare til og har dei siste dagane innført heildigital heimeundervisning fram til juleferien på grunn av høgt smittetrykk og ein pressa bemanningssituasjon.

Både Barneombodet og Unicef har vore ute og åtvara mot dette, og i regjeringa sin eigen strategi er det eit klart mål å skjerme barn og unge frå dei mest inngripande smitteverntiltaka.

Surén i FHI seier til Utdanningsnytt at dei i si tilråding òg understrekar viktigheita av ein oppfriskingsdose til skule- og barnehagetilsette, og dessutan jamleg testing i skular og barnehagar utover vinteren og våren i kommunar med behov.

Han trekkjer òg fram at smitten ofte har stige i skuleferiane, og at det ikkje er noko tidlegare i pandemien som har tydd på at smittetala går ned ved stengde skular.

(©NPK)