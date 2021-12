Gransking avdekte kritikkverdige forhold i Coop

innenriks

Advokatfirmaet Thommesen har granska forholda som vart kjende før sommaren. Då gjekk leiar for Coop Midt-Noreg, Thorbjørn Skei, av som nestleiar i styret for Coop Norge for å skape ro rundt selskapet etter at Nettavisen hadde skrive om fleire forhold rundt leiinga av selskapet.

I rapporten som vart lagt fram torsdag, går det fram at det har vore fleire brot på arbeidsmiljølova i måten varslar ikkje har vorte følgt opp på. Det blir slått fast at selskapsleiinga har hatt eit «uforsvarleg psykososialt arbeidsmiljø».

– Rapporten frå ei uavhengig undersøking varslar om kritikkverdige forhold i Coop Norge SA skildra enkelte forhold som styret i selskapet reknar som svært alvorlege, beklagar og vil følgje opp, skriv Coop i ei melding til Nettavisen.

Skei kommenterer sjølv rapporten overfor E24 og seier at han tek til seg det som har komme fram.

– Rapporten gir grunnlag for læring om korleis eg i nokre tilfelle har kommunisert utanfor Coop Midt-Noreg. Eg beklagar at det har vore ubehageleg for enkelte leiarar i Coop Norge, seier han.

Granskinga har ikkje avdekt tilfelle av trakassering i forstanden i arbeidsmiljølova og heller ikkje mobbing eller grove hersketeknikkar.

(©NPK)