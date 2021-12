Hurtigrute-utfordrar har sjøsett alle dei fire kystruteskipa sine

innenriks

Søndag la det første skipet Havila Capella la ut på jomfruturen sin på kystruta mellom Bergen og Kirkenes, nesten eitt år forseinka. Det er det første nye skipet på denne ruta på 18 år, opplyser reiarlaget i ei pressemelding.

– No er alle dei fire nye skipa komne på sjøen, seier administrerande direktør i Havila Kystruten, Bent Martini, i pressemeldinga.

Det neste skipet, Havila Castor, har planlagt avgang frå Bergen 7. april. Deretter følgjer skip tre og fire, Havila Polaris og Havila Pollux.

– Vi ser òg no at skip tre og fire er meir ferdige ved sjøsetjing enn det Havila Capella og Havila Castor var. Det gjer at det er planlagt levering og oppstart til sommaren, fortel Martini.

Dei fire skipa har ifølgje reiarlaget den største batteripakken i verda for passasjerskip, noko som gjer skipa i stand til å segle i fire timar utan utslepp og motorstøy.

