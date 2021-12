Kristen høgskule må rette opp manglar for å behalde høgskulestatus

innenriks

Ein sakkunnig komité frå Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga) har konkludert med at NLA Høgskulen ikkje oppfyller alle gjeldande krav for høgskular, skriv Khrono.

Dersom dei mistar akkrediteringa som høgskule, vil dei òg kunne miste statsstøtta, som i dag er på omtrent 280 millionar kroner.

– NLA Høgskulen har fått ein frist på to år for å dokumentere at dei mangelfulle forholda er utbetra. Etter opprettingsfristen vil det bli gjort ei ny sakkunnig vurdering, seier Nokut-direktør Kristin Vinje i ei pressemelding.

NLA Høgskulen er ein privat høgskule som tilbyr lærarutdanning,

