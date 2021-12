Kronprinsesse Mette-Marit oppmodar folk til å vaksinere seg

innenriks

– Det er utruleg viktig at folk tek vaksinen, ikkje berre for seg sjølv, men også for fellesskapet og for at ikkje så mange skal bli smitta no. Eg vil oppmode folk til å ta han, seier kronprinsesse Mette-Marit.

Samtidig understreka ho at det kan vere mange årsaker til at folk ikkje tek vaksinen, og seier det er viktig å ikkje dømme, men heller ha dialog.

Ho besøkte torsdag vaksinesenteret i Hausmanns gate i Oslo. Kronprins Haakon skulle òg eigentleg ha vore med, men måtte avlyse då han sit i koronakarantene.

Oppmodinga til kronprinsessa om vaksinasjon er i tråd med tilrådingane frå helsestyresmaktene. Seinast torsdag oppmoda Folkehelseinstituttet folk å takke ja til tredje dose så snart dei får tilbodet.

Under besøket fekk kronprinsessa høyre om arbeidet til dei som jobbar på senteret med å vaksinere befolkninga.

– Det har vore fantastisk å komme hit til senteret og høyre meir om den fantastiske innsatsen som har vorte lagt ned både her og andre stader i landet. Dei står på kvar einaste dag for at folk skal få vaksinane sine. Eg blir så imponert over helsearbeidarane over heile landet, seier Kronprinsessa.

(©NPK)