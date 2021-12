NVE vil sikre skredgropa i Gjerdrum i to år til

innenriks

– Etter at akuttfasen rundt skredet var over byrja NVE det omfattande arbeidet med å hjelpe Gjerdrum kommune med å sikre det store skredområdet. Dette arbeidet har gått føre seg i nesten eit år og vil gå føre seg i om lag to år til, seier regionsjef i NVE, Toril Hofshagen.

Noregs vassdrags- og energidirektorat inviterte torsdag pressa til ei synfaring av skredområdet og kom med ei orientering om arbeidet der.

30. desember er det eitt år sidan kvikkleireskredet i eit bustadområde i Gjerdrum. Ti personar døydde, og ti personar til vart skadde. Skredet førte òg til enorme materielle øydeleggingar.

Fare for etterskred

– Gjennom vinteren vil vi bruke tid på å verifisere dei løysingane vi har vurdert for stabilisering av skredgropa, og vi vil byrje dette arbeidet på våren. Det er framleis fare for etterskred i området, men vi har gode varslingssystem på plass, seier Hofshagen.

I september i år kom Gjerdrum-utvalet med første del av rapporten sin om skredet og årsakene til det. Endring i bekkeløpet og erosjon i Tistilbekken var hovudårsaka til leirskredet.

Omfanget og farten i erosjonen som vart observert, indikerer likevel at det ikkje berre er snakk om ein naturleg erosjon utan menneskeleg påverknad, heitte det i rapporten, men det er ikkje klart kven som hadde ansvar for å utbetre situasjonen.

Andre del av rapporten skulle eigentleg komme i januar 2022, men er utsett til mars. I mellomtida held NVE fram sikringsarbeidet sitt, som dei har fått løyvd midlar til frå regjeringa med eit kostnadsestimat på 200 millionar kroner.

Uvisst kva skredområdet skal brukast til

– Når vi er ferdig med denne treårs anleggsperioden som vi no har planlagt, så vil området vere trygt for allmenn ferdsel igjen, og til den bruken kommunen avgjer at området skal ha, seier Hofshagen til NTBs journalist i skredområdet torsdag.

Gjerdrum-ordførar Anders Østensen, som også deltok på synfaringa, seier kommunen ikkje har avgjort kva som vil skje med skredområdet når NVE har fullført arbeidet.

– Det var klare planar om kva dette området skulle brukast til før skredet gjekk. No er det fleire meiningar og sterke kjensler knytt til kva det skal bli. Det er vanskeleg å vite korleis området skal takast i bruk, men uansett skal det sikrast og bli stabilisert, fortel han til NTB.

Østensen seier at det vil bli vanskeleg på eit tidspunkt å «vedta» at området er trygt, på grunn av kjenslene innbyggjarane i Gjerdrum har rundt det som skjedde for nesten eit år sidan.

– Det er ein veldig visuell tragedie, dette. Skredgropa er eit veldig tydeleg avtrykk, både fysisk og i folks sinn, seier Østensen.

(©NPK)