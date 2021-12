Noreg får gruveavfalls-kritikk frå Esa

innenriks

Det var i samband med planane om dumping av gruvemassar i Førdefjorden i Sunnfjord og i Repparfjorden i Troms at dei elleve organisasjonane klaga Noreg inn.

I ein førebels konklusjon har Eftas overvakingsorgan no slått fast at Noreg ikkje følgjer direktivet som mellom anna krev at det skal lagast ein plan for tilstrekkeleg avfallshandtering, skriv Bergens Tidende.

Esa meiner at fleire føresegner i direktivet ikkje er tilstrekkeleg gjennomført i norsk lovgiving, dei har ikkje tillit til at norsk forvaltningspraksis for å handtere gruveavtal oppfyller krav og mål i direktivet, og dessutan at Noreg har brote artikkelen til EØS-avtalen 7 om gjennomføring av direktiv, ifølgje avisa.

Klima- og miljødepartementet skriv i sitt svar til Esa at dei no vil gå gjennom norske reglar og få dei i tråd med EUs mineraldirektiv. Dette arbeidet startar omgåande.

Vidare viser departementet til at søknadene om avfallshandtering i Førdefjorden og Repparfjorden vart sendt til Miljødirektoratet før EU-direktivet vart innlemma i norsk lov i 2012.

Og ifølgje departementet har dei aktuelle gruveselskapa levert planar for deponering av gruveavfallet som er i tråd med hovudmåla i EU-direktivet.

