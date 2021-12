Noregs Bank trassar omikron – aukar renta til 0,5 prosent

innenriks

Styringsrenta blir sett opp med 0,25 prosentpoeng til 0,5 prosent. Avgjerda var einstemmig.

Tilstanden til norsk økonomi er solid – vi har vore i ein lang periode med sterk vekst, arbeidsmarknaden er tilnærma normalisert og kapasitetsutnyttinga blir anslått å vere over normalnivå. Det trekkjer renta oppover, som signalisert tidlegare.

– Det er stor uvisse om det vidare forløpet for pandemien og verknadene på økonomien. Men blir den økonomiske utviklinga om lag slik vi no ser for oss, vil renta mest sannsynleg bli sett vidare opp i mars, seier sentralbanksjef Øystein Olsen.

I drøftinga av risikobiletet var rentekomiteen frå sentralbanken oppteken av korleis pandemien og behovet for smitteverntiltak vil påverke økonomien framover. Blir det behov for fleire eller meir varige tiltak som bremsar den økonomiske aktiviteten utover våren neste år, kan den vidare renteoppgangen bli utsett, understrekar rentekomiteen.

Stor uvisse

Styringsrenta har lege på 0,25 prosent sidan rentemøtet i september, og Noregs Bank hadde signalisert at den mest sannsynleg skulle vidare opp eit hakk no i desember.

Prognosen for styringsrenta er lite endra frå førre pengepolitiske rapport og inneber at renta aukar gradvis dei neste åra, understrekar banken. Det tilseier per no at vi har tre renteaukar i vente neste år.

– Sannsynlegvis hevar vi styringsrenta vidare dei neste åra, slik at ho gradvis kjem tilbake omtrent dit ho var før pandemien. Vi anslår at bustadlånsrenta, som no er omkring 2 prosent, vil auke til litt over 3 prosent dei neste tre åra, skriv sentralbanken.

Auka straumprisar har gitt høg konsumprisvekst, men den underliggjande inflasjonen er lågare enn inflasjonsmålet. Stigande lønnsvekst og høgare prisvekst på varene vi importerer, er venta å løfte den underliggjande inflasjonen framover.

Kan setje opp farten

I forkant av rentemøtet var det likevel brei semje blant makroøkonomar at banken ville velje å vere varsam i denne omgangen under dei rådande omstenda. Det er høgst uvisst kor hardt omikronvarianten og forsterka smitteverntiltak vil ramme den norske økonomien.

Men den solide oppgangen i norsk økonomi veg tyngre. Smitteauken og omfattande smitteverntiltak er venta å dempe aktiviteten den næraste tida. Når smitten etter kvart minkar og tiltaka blir letta på, vil den økonomiske oppgangen truleg halde fram, skriv banken i oppsummeringa si.

Komiteen var òg oppteken av at kapasitetsavgrensingar i økonomien og vedvarande prispress internasjonalt kan gi høgare lønns- og prisvekst her heime enn anslått. Blir det utsikter til meir varig høg prisvekst, kan renta bli sett raskare opp.

– Med ei gradvis normalisering av renta trur vi at prisveksten vil bli omtrent 2 prosent dei neste åra. Etter ei mellombels oppbremsing i økonomien, ser vi for oss at arbeidsløysa fell igjen og at ho held fram med å vere låg i åra som kjem, heiter det.