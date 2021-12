Norsk olje og gass ventar vedvarande høgt investeringsnivå på norsk sokkel

innenriks

Dei samla investeringane for 2022 blir anslått til 174 milliardar kroner, noko som svarer til ein nedgang på 6 prosent frå 2021 til 2022 målt i faste prisar, opplyser organisasjonen i ei pressemelding.

Frå 2023 ventar Norsk olje og gass at investeringane vil auke igjen.

– Årets investeringsanalyse gir grunn til optimisme. Frå 2022 til 2025 ventar vi ei moderat stigning i investeringsnivået på norsk sokkel, seier sjeføkonom Ellen Bakken i Norsk olje og gass.

Ho meiner at tiltakspakken for oljenæringa som Stortinget vedtok i 2020, viser resultat no.

– Investeringsanslaget for 2022 indikerer omtrent same investeringsnivå for 2022 som vi forventa før pandemien. Det viser at tiltakspakken har fungert etter hensikta, seier Bakken.

I åra frå 2022 til 2025 trur Norsk olje og gass at investeringane vil stige frå 174 milliardar kroner til 192 milliardar kroner.

