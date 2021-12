Ny instruks frå Helsedirektoratet skal lette på trykket hos prøvelaboratoria

innenriks

Mellom anna treng ikkje laboratoria lenger å varsle kommunane ved kvart enkelt positivt tilfelle dei finn. Tidlegare ringde dei kommunen for kvart påviste koronatilfelle. I staden vil dei no sende kommunane ei dagleg digital oversikt med analysesvar, heiter det i instruksen som NRK omtaler.

I tillegg heiter det i brevet at svartida for prøver teke til smittevernformål blir utvida til 48 timar. Dette er mellom anna prøver frå nærkontaktar utan symptom, prøver for å stadfeste positive sjølvtestar, eller smittesporing.

Assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad seier det har byrja å ta for lang tid å få svar med dagens system.

– Fram til no har vi klart å svare ut det meste i Noreg på under eitt døgn, men no er det fleire dagar, to–tre dagar, seier han til rikskringkastaren.

Elling Ulvestad, avdelingssjef ved mikrobiologisk avdeling på Haukeland sjukehus, ønskjer endringa velkommen.

– Det er rimeleg hektisk. Rundt 20 prosent av prøvene vi får inn er positive. Det betyr kolossalt mykje meirarbeid, særleg når vi skal analysere variantane, seier han til NRK.

