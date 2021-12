Parat meiner koronastøtteordningane til regjeringa er for kortsiktige

innenriks

I eit brev sendt onsdag til regjeringa og dei parlamentariske leiarane på Stortinget, understrekar Parat-leiar Unn Kristin Olsen at næringar og verksemder som no direkte blir ramma av styresmaktpålagde restriksjonar, må få dekket sine tap og reduserte inntekter.

– Då er det vanskeleg å forstå at eksempelvis støtteordningane for utelivsbransjen berre gjeld for november og desember. Det sender feil signal til arbeidsgivarar som må ta avgjerder om vidare drift eller permitteringar òg for januar, no før jul, skriv ho i brevet.

Parat-leiaren meiner det må etablerast ei føreseielegheit, der regjeringa er endå tydelegare på at så lenge krisa varer, vil òg dei ekstraordinære tiltaka vare.

– Det er grunn til å tru at for enkelte bransjar, som luftfart og reiseliv, vil behovet strekkje seg utover både februar og mars, skriv ho.

