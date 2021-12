Presidentskapet ber Riksrevisjonen sjå på dei økonomiske ordningane til stortingsrepresentantane

innenriks

Eit samla presidentskap skriv i innstillinga si at dei rår Stortinget til å be Riksrevisjonen til å setje i verk undersøkingar av saker som gjeld dei økonomiske ordningane til stortingsrepresentantane.

– Under dette om noverande eller tidlegare stortingsrepresentantar har søkt om eller fått tildelt ytingar i strid med stortingsgodtgjersle-lova eller andre reglar eller retningslinjer fastsett av Stortinget eller Stortingets presidentskap, eller i strid med inngåtte avtalar, heiter det.

Administrasjonen bør omfattast

Presidentskapet skriv vidare at dei meiner at undersøkingane skal omfatte Stortinget og Stortingsadministrasjonen si handtering av saker om tildeling av ytingar, og forvaltninga av dei økonomiske ordningane for stortingsrepresentantane meir generelt.

I innstillinga står det at det bør vere opp til Riksrevisjonen å ta stilling til kva ordningar dei vil prioritere å sjå nærare på, men at presidentskapet føreset at ordningane med pendlarbustad, avskilsyting og etterlønn er blant ordningane som blir prioriterte.

– Presidentskapet vil be om at undersøkingane blir sette i gang raskt, som følgje av den tillitskrisa Stortinget som institusjon står i, og at det blir arbeidd hurtig, men grundig, står det.

Ei rekkje granskingar

Det er no sett i gang ei rekkje prosessar og granskingar i samband med pendlarbustad- og etterlønnsakene på Stortinget.

Riksrevisjonen har sjølv tidlegare varsla at dei vil granske pendlarbustadordninga til Stortinget, og at dei kan gå inn og undersøkje enkeltsaker. Dei har òg varsla at dei vil gå gjennom etterlønnordninga.

I tillegg har Skatteetaten varsla at dei vil kontrollere om det er betalt arbeidsgivaravgift etter reglane for representantar som har fått pendlarbustad. Politiet har òg opna etterforsking.

Tidlegare torsdag la advokatkontoret Grette fram ein skatterevisjon, og i tillegg er det nedsett eit utval som skal sjå på alle velferdsgoda til stortingsrepresentantane.

(©NPK)