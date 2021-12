Sørlandet sjukehus avlyser planlagde behandlingar – førebur seg på fleire koronapasientar

innenriks

.- Vi forventar ein sterk auke av talet på smitta i befolkninga, og dermed òg fleire pasientar med covid-19. Eg har derfor vedteke at sjukehuset må avlyse cirka 20 prosent av dei planlagde behandlingane slik at dei tilsette no kan bruke tid på å planleggje for å handtere det auka talet, seier administrerande direktør Nina Mevold i ei pressemelding.

Det er Folkehelseinstituttets scenario knytt til omikronvarianten kombinert med auka sjukefråvær eller karantene blant eigne tilsette som gjer at sjukehuset går til dette skrittet.

– Det blir no jobba med å avklare kva behandlingar som blir ramma. Akutthjelp, barn, kreftbehandling og livsnødvendig behandling, og dessutan psykiatri og rusbehandling skal skjermast, understrekar Mevold.

Dei pasientane som blir ramma, vil få beskjed på sms. Dei som ikkje får beskjed frå sjukehuset om at behandlinga deira er utsett, skal møte til avtalt tid.

(©NPK)