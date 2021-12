Snøkrabbekvoten blir auka for neste år

innenriks

– Det var så god fangst av snøkrabbe i 2021 at totalkvoten vart teken før stopp-perioden 1. juli. No har vi òg så god kunnskap om bestanden at vi kan auke kvoten for neste år, seier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i ei pressemelding.

Skjæran understrekar at kvoteauken er i tråd med råd frå Havforskingsinstituttet. Det er avsett 21 tonn av totalkvoten til forskingsformål i 2022.

I tillegg blir stopp-perioden utvida med éin månad neste år. Av omsyn til skalskiftet til snøkrabben blir fangst av snøkrabbe forbode i perioden 1. juli til 31. oktober.

