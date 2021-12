Støre og Vedum: Ingen kontakt med Stoltenberg om jobbsøknad

innenriks

Tysdag offentleggjorde Finansdepartementet søkjarlista til jobben som sentralbanksjef.

Den inneheldt 22 namn – blant dei Nato generalsekretær Jens Stoltenberg (62).

Stoltenberg opplyste i ei fråsegn til NTB at han vart kontakta av Finansdepartementet i november med førespurnad om han ville vurdere å søkje stillinga.

No gjer Finansdepartementet det klart at det ikkje var finansministeren som kontakta Stoltenberg. Saka vart handtert av embetsverket.

Heller ikkje statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har hatt kontakt med Stoltenberg om saka, ifølgje Støre sjølv.

Ingen kontakt med Vedum

NTB har sendt ei rekkje spørsmål til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) for å kartleggje prosessen.

Finansdepartementet har valt å svare på desse spørsmåla «administrativt» gjennom kommunikasjonssjefen sin Therese Riiser, i staden for å la Vedum uttale seg om saka.

Ifølgje Riiser er det embetsverket i Finansdepartementet som har halde tak i rekrutteringsprosessen.

– Vi har halde statsråden informert undervegs, men det er embetsverket som førebur slike saker og er i kontakt med kandidatar, seier Riiser i ein skriftleg uttale til NTB.

– Har det vore direkte kontakt mellom finansminister Trygve Slagsvold Vedum og Jens Stoltenberg om denne saka?

– Nei.

– Vart kontakten med Jens Stoltenberg gjort på initiativ frå finansminister Trygve Slagsvold Vedum?

– Nei.

Vil ikkje svare om tidspunkt

Stoltenbergs kandidatur vart for alvor lansert i ein artikkel i Dagens Næringsliv 5. november. Der gav kjelder uttrykk for at han var interessert i stillinga og ville takke ja om han vart spurd.

Finansdepartementet vil ikkje svare på om kontakten med Stoltenberg skjedde før eller etter at denne artikkelen vart publisert.

– Vi har vore i kontakt med fleire kandidatar på ulike tidspunkt, men vi går ikkje nærare inn på detaljane i denne kontakten, seier Riiser.

På spørsmål om ein ønskte at Stoltenberg skulle vurdere å søkje, svarer Riiser slik:

– Som i alle andre rekrutteringsprosessar har det òg denne gongen vore eit mål å få så mange kvalifiserte søkjarar som mogleg. Derfor har vi kombinert utlysing med aktivt søk, slik vi pleier. Vi har vore i kontakt med fleire personar som kan vere aktuelle for stillinga, og er glad for at fleire av dei valde å søkje.

Stoltenberg får mellom anna konkurranse frå visesentralbanksjef Ida Wolden Bache (48).

Ingen kontakt med Støre

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) seier til NTB at heller ikkje han har snakka med Stoltenberg – som Støre beskriv som ein venn – om stillinga som sentralbanksjef.

– Nei. Då dette dukka opp i media, at han kunne vere aktuell, som ein spekulasjon, så tok eg kontakt omgåande med regjeringsråden og sa at viss det skulle skje, som jo ikkje eg hadde fått stadfesta, så ville eg som statsminister ikkje kunne delta i behandlinga av det, seier Støre.

– Dette er ei sak som ligg i Finansdepartementet. Men ho vil jo ende opp på bordet til regjeringa på eit tidspunkt, og då vil eg vere inhabil.

Støre legg til at han ikkje har trunge noko råd frå lovavdelinga for å fastslå dette.

Kritikk på Stortinget

På Stortinget har fleire parti uttalte seg kritisk om Stoltenbergs kandidatur, inkludert budsjettpartnaren til regjeringa SV.

Hovudbekymringa er at Noregs Banks politiske sjølvstende kan trekkjast i tvil viss Stoltenberg blir tilsett – gitt fortida hans som statsminister og Ap-leiar og hans nære relasjon til Støre.

– Det er uheldig at det kan setjast spørsmålsteikn ved bindingar, både til regjeringa og til statsministeren. Det vil det ikkje vere mogleg å unngå, sa SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB etter at søkjarlista vart offentleggjord.

Finansdepartementet ser derimot ingen hindringar:

– Sentralbanklova gir forbod mot at personar med nærare angitt tilknyting til regjeringsapparatet og Storting kan ha stillinga som sentralbanksjef, seier Riiser.

– Men Stoltenberg blir ikkje diskvalifisert av desse reglane.

