Statens vegvesen trur på tidleg juleutfart

– Vi forventar juletrafikk på vegane allereie frå fredag 17. desember, og at dei største utfartsdagane blir 22. og 23. desember, seier Nils Audun Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen i ein twittermelding frå Vegtrafikksentralen Aust torsdag.

Både Vegvesenet og Trygg Trafikk minner om nokre enkle reglar i juletrafikken. Dei understrekar at det ikkje er nokon grunn til å stresse, men at ein konsentrerer seg om køyringa, tilpassar farten etter forholda, hugsar å skrape rutene frie for is og snø før ein køyrer og set av tid til å pakke bilen ordentleg.

Følg med på vêrmeldinga og ha med rett utstyr om du skal til fjells. Hugs kjettingar, varme klede og mobil med fullt batteri.

