Stortinget stengjer for publikum

Stortingets presidentskap har vedteke stenginga, og formelt vil det bli gjort vedtak ved starten av kvart stortingsmøte, blir det opplyst i ei pressemelding.

− Dette er eit smitteverntiltak vi ikkje tek lett på. Grunnlova seier at Stortingets møte skal haldast for opne dører. Det skjer ved at vi både gir publikum tilgang til stortingsmøta og gjer det mogleg å følgje møta digitalt. Når vi no ser oss nøydde til å stengje tilgangen til å følgje møta fysisk, gjer vi det som eit av mange tiltak for å sikre at Stortinget skal halde oppe den kritiske samfunnsfunksjonen vår, seier stortingspresident Masud Gharahkhani.

Alle stortingsmøte er framleis tilgjengelege både i sanntid og i ettertid på nettet. Både videoarkiv og referat frå møta blir tilgjengelege som vanleg.

Også alle omvisingar på Stortinget er avlyst ut januar.

