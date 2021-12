Stortingspresidenten stadfestar: Bedrageritiltalte Liadal får ikkje etterlønn frå Stortinget

innenriks

– Saka har vore behandla i presidentskapet i dag, og det vart vedteke at søknaden om etterlønn frå Hege Haukeland Liadal blir avslått, seier han til NTB.

Tidlegare torsdag erfarte anonyme kjelder dette overfor TV 2.

Gharahkhani understrekar at ein stortingsrepresentant ikkje har noko rettskrav på verken avgangsvederlag eller etterlønn.

– Sjølv om Liadal enno ikkje er rettskraftig dømt etter tiltalen, finst det eit tillitsbrot ut frå det ho sjølv har erkjent i saka, seier han.

Stortingspresidenten opplyser at Liadal er orientert om avslaget.

Hege Haukeland Liadal er tiltalt for å ha levert falske reiserekningar til Stortinget frå hausten 2016 til hausten 2018. Ho har erkjent straffskuld for grovt aktlaust bedrageri, men ikkje for grovt forsettleg bedrageri.

I retten la påtalemakta ned påstand om ni månaders fengsel for Liadal. Dei meiner at ho har fått 125.353 kroner for mykje utbetalt frå Stortinget. Dommen mot Liadal er enno ikkje klar.

