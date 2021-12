Straumdrama i Stortinget

innenriks

Torsdag gjekk straumforhandlingane i vranglås på komiténivå i Stortinget.

No er SVs nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes, parlamentarisk leiar Rigmor Aasrud i Arbeidarpartiet og parlamentarisk leiar Marit Arnstad Senterpartiet kopla inn for å prøve å finne ei løysing.

Fylkesnes seier SV har gått inn med krystallklare krav.

– Vi har meint at det er store manglar i det regjeringa har lagt fram, seier Fylkesnes etter eit første møte med Aasrud og Arnstad torsdag ettermiddag.

– Med forslaga våre vil folk flest komme betre ut av det, spesielt dei som har store utfordringar med straumrekningane, fastslår han.

SV krev meir

Det er milliardpakken til regjeringa med straumhjelp til hushalda som ligg på forhandlingsbordet.

Det regjeringa har forslått, er at staten skal ta 50 prosent av rekninga for det overskytande når straumprisen overstig 70 øre per kilowattime.

– Vi synest det er for lågt, seier Fylkesnes.

Han krev no at staten må ta ein større del av rekninga – men vil ikkje talfeste kravet nærare.

I tillegg ønskjer SV meir pengehjelp til dei som får bustøtte og sosialhjelp.

Desse gruppene har fått auka støtte allereie tidlegare i haust, men SV meiner hjelpa må aukast endå meir.

– Det er mange som framleis ramlar utanfor. Det er ulike typar tersklar. Det er folk som hamnar i ein veldig vanskeleg økonomisk situasjon, men som likevel ikkje kvalifiserer til å komme innanfor ulike ordningar. Så der er ikkje jobben gjort, seier Fylkesnes.

Usemje om framdrift

Eit anna konfliktspørsmål er kor raskt saka skal behandlast i Stortinget.

Sidan ordninga er lagt fram i form av eit lovforslag, må saka behandlast to gonger i Stortinget med minst tre dagars mellomrom. Dei to regjeringspartia ønskjer at forslaget skal behandlast ferdig før jul, noko som i praksis betyr at vedtaket må gjerast første gong seinast laurdag og andre gong seinast tysdag.

Arnstad meiner Stortinget bør førstegangsbehandle lovforslaget allereie fredag.

– Vi meiner det hastar. Vi er nøydde til å komme vidare, seier Arnstad til NTB.

Også Aasrud meiner det trengst ei avklaring raskt.

– Det er lenge igjen til nyttår, men vi ønskjer å få han på plass no sånn at straumselskapa får han på plass innan januar, seier ho.

SV ser mot romjula

Lars Haltbrekken – som leidde forhandlingane for SV fram til Fylkesnes overtok – har vanskeleg for å forstå hastverket til regjeringspartia.

– Vi tilbaud oss å forhandle med dei før dei la fram forslaget laurdag. Det ville dei ikkje. Vi tok tidleg initiativ til å byrje å diskutere dette i Stortinget, påpeikar han.

SVs standpunkt er no at Stortinget om nødvendig bør halde eit ekstraordinært møte i romjula for å annengangsbehandle saka.

– Vi bruker gjerne juleferien for å sikre dei som sit nedst ved bordet, ei betre støtteordning, seier Haltbrekken.

(©NPK)