Ap, Sp og SV samde om straumpakke

– Ingen skal måtte fryse seg gjennom vinteren i frykt for høge straumrekningar. Straumpakken som vi no er samde om, skal raskt bankast gjennom i Stortinget. Dermed blir sikra vanlege straumforbrukarar mot ekstreme straumprisar gjennom at staten stiller opp og tek 55 prosent av rekninga for det overskytande når kilowattprisen overstig 70 øre, seier Arbeidarpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Terje Aasland.

Ordninga samla sett er styrkt med 1 milliard kroner, sa han.

Ap, Sp og SV er òg samde om at bustøtteordninga skal utvidast slik at rundt 40.000 nye mottakarar kan komme inn i ordninga. Det skjer ved å justere inntektsgrensene og eigendelane.

I tillegg blir formuesreglane endra mellombels slik at fleire som eig bustad, også kan komme inn i ordninga. For eksisterande bustøttemottakarar vil forslaget innebere ei gjennomsnittleg ekstrautbetaling på om lag 1.900 kroner. For nye bustøttemottakarar vil avtalen innebere ei gjennomsnittleg utbetaling på 2.800 kroner.

Det er òg semje om at rammetilskotet til kommunane blir auka med 200 millionar kroner for å dekkje meirutgifter til sosialhjelp som følgje av høge straumprisar.