Børsen avslutta veka med minus

innenriks

Etter at Equinor-aksjen tok seg kraftig opp torsdag, gjekk han på ny ned igjen fredag. Då handelen stengde for veka, var selskapet omsett for 1,3 milliardar kroner, men hadde falle 1,52 prosent i verdi.

Fallet skjedde i same takt med fallet i oljekursen. Fredag ettermiddag hadde prisen gått tilbake 1,22 prosent, og eit fat nordsjøolje vart omsett for 73,70 dollar.

Databrikkeselskapet Nordic Semiconductor rasa 7,82 prosent etter nyheiter om at Apple ville starte produksjon av eigne komponentar i USA, melder E24. Også lagersystemleverandøren Autostore gjekk kraftig tilbake med 6,65 prosent.

Fleire av dei tunge selskapa gjekk tilbake, om enn meir moderat. DNB fall 0,56 prosent etter varselet om renteheving, og hydrogenselskapet NEL fall 4,56 prosent. Aker BP fall 2,09 prosent, og Yaras verdi vart redusert med 0,71 prosent.

Læringsplattforma Kahoot gjekk derimot fram 2,86 prosent og var saman med Telenor som steig 2,08 prosent, litt som kjerringa mot straumen på ein elles hovudsakleg raud dag.

På børsane i Europa fall den tyske DAX 30-indeksen 0,58 prosent, medan den franske CIRKA C 40-indeksen fall med 0,98 prosent. I London steig derimot FTSE 100-indeksen 0,23 prosent.

(©NPK)