innenriks

Det er Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV samde om. Etter 31. mars vil avdraga måtte betalast inn månadleg fram til 31. desember 2022. Endringa vil medføre ein kostnad på 320 millionar kroner.

– Når det no er nye smitteverntiltak som bidreg til redusert omsetning for næringslivet, er det naturleg å utsetje innbetaling av skatt. Dette vil vere eit viktig bidrag for å avhjelpe situasjonen for næringslivet, seier Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talsperson.

