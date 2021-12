Dei yngste og eldste mest utsette for nettsvindel

innenriks

Det er viktig med tiltak retta mot desse gruppene for å styrkje den kritiske medieforståinga, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Unge er overrepresentert når det gjeld personvernangrep, som til dømes å bli frålurt passord og få publisert bilete av seg sjølv mot eiga vilje.

Dei eldre synest det er vanskelegast å handtere ulike former for kommersielt press, ifølgje tilsynet.

Unge blir hacka

Ei undersøking tilsynet har gjennomført viser mellom anna:

* 11 prosent av 16-24-åringar har fått personleg informasjon stole eller hacka, mot 3 prosent i befolkninga generelt.

* 8 prosent av 16-24-åringar har kjent seg pressa til å sende bilete eller informasjon om seg sjølv til andre, mot 2 prosent i befolkninga generelt.

* 57 prosent av 16-24-åringar har opplevd at selskap eller organisasjonar samlar inn data til kommersielle formål, mot 45 prosent i befolkninga generelt.

Eldre lurer til å kjøpe

Eldre nettbrukarar svarer at det er vanskelegast å handtere ulike former for kommersielt press, til dømes å bli lurt til å kjøpe noko eller å halde fram med å betale for tenester eller abonnement dei trudde dei hadde sagt opp.

– Færre i gruppa over 60 år enn i dei andre aldersgruppene vurderer seg som kompetente til å handtere ulike former for kommersielt press på nettet, seier Velsand.

