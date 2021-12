Energi-Norge: Ikkje mogleg å utsetje innføringa av ny nettleigeordning

innenriks

Dei tre partia er samde om at den nye forskrifta om nettleige ikkje skal innførast frå 1. januar og heller ikkje i løpet av våren 2022.

Men så lett er det ikkje, ifølgje Energi-Norge, som er interesse- og arbeidsgivarorganisasjonen for energiselskap.

– Stortingspartia veit utmerkt godt at det ikkje lenger er mogleg for nettselskapa å utsetje innføringa, fordi systemet allereie er teknisk på plass. Vi har lojalt innretta oss etter det statsråden seinast måndag sa til stortinget, at ordninga skal innførast, seier Energi Norge-sjef Knut Kroepelien til Aftenposten.

– Vi har såleis inga moglegheit til å utsetje ordninga i praksis, seier Kroepelien.

Ifølgje han har Energi Norge informert Stortinget og departementet fortløpande om når det var for seint å innføre i praksis, noko som skjedde i byrjinga av denne veka.

Kroepelien opplever det som svært vinglete og uføreseieleg at stortinget ikkje støttar eigen statsråd på dette området.

– Den nye nettleiga vil innførast, fordi det ikkje er mogleg for selskapa å reversere dette lengre, seier han.

