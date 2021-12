FHI: Teikn på at innstrammingane har effekt

innenriks

Dei siste to vekene har det i gjennomsnitt vorte registrert 4.805 tilfelle dagleg. Trenden er framleis stigande, men for første gong på fleire veker har smittetala falle to dagar på rad, melder TV 2.

Det gir grunn til håp, sjølv om det er for tidleg å seie om det er ein varig trend, meiner fagdirektør Frode Forland ved Folkehelseinstituttet (FHI).

– At smitten går ned nasjonalt og i Oslo er eit første positiv signal på at kanskje tiltaka vi har sett inn, byrjar å verke, seier fagdirektøren.

FHI ser òg teikn til at omikronvarianten ikkje har spreidd seg like raskt som først anteke. Rundt 5 prosent av prøvene på landsbasis er omikron, men delen er i ferd med å bli høgare i Oslo. Dette ligg likevel langt under den utviklinga ein har sett i Storbritannia, der omikronsmitte står for 30 prosent av tilfella på landsbasis.

I tillegg peikar stadig meir i retning av at omikron gir mildare sjukdom enn tidlegare koronavariantar, ifølgje FHI. Det er større tryggleik knytt til at varianten er meir smittsam, men vaksinar ser ut til å verne mot alvorleg sjukdomsforløp.

