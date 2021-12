Haltbrekken med peikefinger til straumselskapa

innenriks

Ifølgje Haltbrekken vil ikkje ordninga bli innført den kommande våren, og han åtvarar nettselskapa mot å ignorere det politiske signalet som no blir gitt.

– Viss nokre nettselskap prøver å innføre ordninga etter den gamle forskrifta vil dei pådra seg eit betydeleg omdømmeproblem, og vi i SV vil setje spørsmålsteikn om lovligheten av dette, seier han.

Haltbrekken seier til NTB at SV vil sjå nærare på kva moglegheiter det er for å stoppe nettselskapa viss dei gjer dette, men understrekar at ein ikkje veit om nokon av selskapa vurderer det.

– Det vi har fått gjennomslag for er at forskriftsendringa ikkje skal gjennomførast frå 1. januar og ikkje vil bli innført våren 2022. Vi kjem til å framleis jobbe mot den ordninga som er foreslått fordi vi meiner at ho ikkje er god, og straffar folk som driv med energieffektivisering og eigeninnsats på produksjon av straum, seier han.

