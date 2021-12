Regjeringa vil bruke studentar til å setje vaksinar – lokkar med god lønn

innenriks

– Dei neste vekene skal det setjast veldig mange vaksinar på kort tid i kommunar over heile landet. Det er eit stort behov for at fleire kan bidra i denne viktige jobben. Eg oppmodar studentar som reiser heim på juleferie, om stille seg til disposisjon for å ta vakter på vaksinekontora i romjula og i vekene etter nyttår, seier forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i ei pressemelding.

Ifølgje statsråden har rundt 9.000 studentar komne så langt i utdanninga si i sjukepleie, medisin, vernepleie, radiograf, paramedics og bioingeniør at dei kan få lisens til å setje sprøyter på eiga hand.

Lokkar med god lønn

Medisinstudentane kan bidra frå førsteåret av utdanninga, medan resten av studentane kan bidra frå andreåret.

Kunnskapsdepartementet skriv at dei aktuelle studentane i løpet av helga vil få ei tekstmelding om korleis dei kan få studentlisens, før dei neste veke vil få ei tekstmelding med lenkje til ein nettportal der dei kan registrere seg. Deretter formidlar eit bemanningsbyrå kontakten med aktuelle kommunar. Det er staten som tek rekninga.

«Studentane vil bli tilbode god lønn og vil få ekstra betalt for arbeid på raude dagar i samsvar med tariffen.», står det i pressemeldinga.

Sender ut 700.000 dosar

Styresmaktene har som mål at alle vaksne over 45 år som fekk dose to for meir enn fire og ein halv månad sidan, skal få tilbod om ein oppfriskingsdose med koronavaksine innan midten av januar. Regjeringa har òg bestemt at alle over 18 år skal få tilbod om boosterdose viss dette blir tilrådd fagleg av FHI.

Det blir sendt ut over 700.000 vaksinedosar til kommunane i landet før jul, noko som betyr at kommunane skal vaksinere hurtigare enn nokosinne i romjula og dei to første vekene i januar.

(©NPK)